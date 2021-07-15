Водій автобуса не перевірив, чи всі пасажири увійшли в салон, поспішив закрити двері

На Троєщині в Києві в автобусі №21 дитині притиснуло руку дверима під час зупинки. Чоловікові зробили зауваження, але він замість вибачень ще й нагрубив.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Troeshka". Мама постраждалої дівчинки в інтерв'ю "Сьогодні" розповіла про те, що дитину відводили до лікаря.

"Будь ласка зробіть відомим водія маршруту 21. Не встигаючи посадити пасажирів, закрив двері, тим самим травмував руку дитині. На зауваження відповів матами", - йдеться в повідомленні.

За словами матері, не встигнувши посадити пасажирів, водій закрив двері, тим самим травмувавши руку дівчинки. На зауваження відповів матами.

"Водили до лікаря. Є синяк на руці. Слава Богу без ушибу. Але вона дуже злякалася! Він міг би хоча б вибачитися, а не мати гнати", - розповіла жінка.

Уточнюється також, що номер на автобусі розмитий і потрібно встановлювати, хто з водіїв цього маршруту був за кермом.

Варто відзначити, що випадки куріння і хамської поведінки по відношенню до пасажирів найчастіше фіксуються саме в маршрутках.

Городяни, що стали свідками подібної поведінки, повинні запам'ятати дату, час, номер машини і передати цю інформацію в інформаційно-диспетчерську службу або безпосередньо звернутися зі скаргою в Департамент транспорту.

Нагадаємо, що у маршрутці Одеси зав'язалася бійка між водієм і пасажиром.

Як Politeka писала, що водій маршрутки помстився пасажирам за зауваження.

Також Politeka повідомляла, що жінка закурила прямо в тролейбусі, наплювавши на пасажирів і поліцію.