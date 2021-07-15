Водитель автобуса не проверил, все ли пассажиры вошли в салон, поспешил закрыть дверь
На Троещине в Киеве в автобусе №21 ребенку прижало руку дверью во время остановки. Мужчине сделали замечание, но он вместо извинений еще и нагрубил.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Troeshka". Мама пострадавшей девочки в интервью "Сегодня" рассказала о том, что ребенка отводили к врачу.
"Пожалуйста сделайте известным водителя маршрута 21. Не успевая посадить пассажиров, закрыл дверь, тем самым травмировал руку ребенку. На замечание ответил матами", - говорится в сообщении.
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По словам матери, не успев посадить пассажиров, водитель закрыл двери, тем самым травмировав руку девочки. На замечание ответил матами.
"Водили к доктору. Есть синяк на руке. Слава Богу без ушиба. Но она очень испугалась! Он мог бы хотя бы извиниться, а не маты гнать", - рассказала женщина.
Уточняется также, что номер на автобусе размыт и нужно устанавливать, кто из водителей этого маршрута был за рулем.
Стоит отметить, что случаи курения и хамского поведения по отношению к пассажирам чаще всего фиксируются именно в маршрутках.
Горожане, что стали свидетелями подобного поведения, должны запомнить дату, время, номер машины и передать эту информацию в информационно-диспетчерскую службу или напрямую обратиться с жалобой в Департамент транспорта.
Напомним, что в маршрутке Одессы завязалась драка между водителем и пассажиром.
Как Politeka писала, что водитель маршрутки отомстил пассажирам за замечание.
Также Politeka сообщала, что женщина закурила прямо в троллейбусе, наплевав на пассажиров и полицию.