Водитель автобуса не проверил, все ли пассажиры вошли в салон, поспешил закрыть дверь

На Троещине в Киеве в автобусе №21 ребенку прижало руку дверью во время остановки. Мужчине сделали замечание, но он вместо извинений еще и нагрубил.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Troeshka". Мама пострадавшей девочки в интервью "Сегодня" рассказала о том, что ребенка отводили к врачу.

"Пожалуйста сделайте известным водителя маршрута 21. Не успевая посадить пассажиров, закрыл дверь, тем самым травмировал руку ребенку. На замечание ответил матами", - говорится в сообщении.

По словам матери, не успев посадить пассажиров, водитель закрыл двери, тем самым травмировав руку девочки. На замечание ответил матами.

"Водили к доктору. Есть синяк на руке. Слава Богу без ушиба. Но она очень испугалась! Он мог бы хотя бы извиниться, а не маты гнать", - рассказала женщина.

Уточняется также, что номер на автобусе размыт и нужно устанавливать, кто из водителей этого маршрута был за рулем.

Стоит отметить, что случаи курения и хамского поведения по отношению к пассажирам чаще всего фиксируются именно в маршрутках.

Горожане, что стали свидетелями подобного поведения, должны запомнить дату, время, номер машины и передать эту информацию в информационно-диспетчерскую службу или напрямую обратиться с жалобой в Департамент транспорта.

Напомним, что в маршрутке Одессы завязалась драка между водителем и пассажиром.

Как Politeka писала, что водитель маршрутки отомстил пассажирам за замечание.

Также Politeka сообщала, что женщина закурила прямо в троллейбусе, наплевав на пассажиров и полицию.