У Дніпрі дівчина провалилася по шию у воду на тротуарі

Інцидент стався вдень, 14 липня.

Навпроти одного з пішохідних переходів міста била вода і заливали дорогу і тротуар поруч.

На місці працювала аварійна бригада, але місце прориву ще не встигли захистити.

За словами дівчини, її попередили про небезпеку, але вона все не так зрозуміла.

"Я думала, напевно не можна наступати на бруд. Бачу таке коло стоїть з каменю, думаю наступлю на нього і перестрибну, щоб нікуди не наступати. Я наступаю на це коло, і він просто так провалюється", - розповіла потерпіла в коментарі "Інформатору".

У підсумку під воду пішла частина тротуару, той самий камінь і дівчина.

З пастки її поспішили дістати комунальники.

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