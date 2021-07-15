У Дніпрі дівчина провалилася по шию у воду на тротуарі
Інцидент стався вдень, 14 липня.
Навпроти одного з пішохідних переходів міста била вода і заливали дорогу і тротуар поруч.
На місці працювала аварійна бригада, але місце прориву ще не встигли захистити.
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За словами дівчини, її попередили про небезпеку, але вона все не так зрозуміла.
"Я думала, напевно не можна наступати на бруд. Бачу таке коло стоїть з каменю, думаю наступлю на нього і перестрибну, щоб нікуди не наступати. Я наступаю на це коло, і він просто так провалюється", - розповіла потерпіла в коментарі "Інформатору".
У підсумку під воду пішла частина тротуару, той самий камінь і дівчина.
З пастки її поспішили дістати комунальники.
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