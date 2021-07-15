В Днепре девушка провалилась по шею в воду на тротуаре

Инцидент произошел днем, 14 июля.

Напротив одного из пешеходных переходов города била вода и заливали дорогу и тротуар рядом.

На месте работала аварийная бригада, но место прорыва еще не успели оградить.

По словам девушки, ее предупредили об опасности, но она все не так поняла.

"Я думала, наверно нельзя наступать на грязь. Вижу такой круг стоит из камня, думаю наступлю на него и перепрыгну, чтобы никуда не наступать. Я наступаю на этот круг, и он просто так проваливается", - рассказала потерпевшая в комментарии "Информатору".

В итоге под воду ушла часть тротуара, тот самый камень и девушка.

Из ловушки ее поспешили достать коммунальщики.

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