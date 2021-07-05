Відома модель Жизель Олівейра, яка є ангелом бренду "Victoria's Secret", з нагоди свята показала себе на прогулянці
Як повідомляє Politeka.net, супермодель пройшлася вулицями Нью-Йорка в оригінальному вбранні з натуральних тканин.
На ній були білосніжні бавовняні шорти на гумці, майка з принтом і сорочка, яку вона накинула поверх.
Оскільки шорти були короткими, то добре підкреслили довгі стрункі і засмаглі ноги Жизель.
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Знаменитість розпустила своє розкішне волосся, сховавши їх під рожево-фіолетовий головний убір. Також у моделі була яскрава маленька сумочка
На обличчі Олівера зробила легкий літній макіяж.
Виглядала модель дуже стильною і природною.
"Сочастливого 4-го тобі, маленький феєрверк", - написала модель.
До слова, 4 липня в США вважається одним з головних національних свят - в цей день американці та їхні друзі відзначають День Незалежності.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра в зухвалому міні захопила своїм виглядом «»Королева".
Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в" дірявих " колготках пограла з позами:"вогонь".
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра ледь втримала купальник під час зйомки на пляжі: "Прекрасно і гаряче".