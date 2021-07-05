Відома модель Жизель Олівейра, яка є ангелом бренду "Victoria's Secret", з нагоди свята показала себе на прогулянці

Як повідомляє Politeka.net, супермодель пройшлася вулицями Нью-Йорка в оригінальному вбранні з натуральних тканин.

На ній були білосніжні бавовняні шорти на гумці, майка з принтом і сорочка, яку вона накинула поверх.

Оскільки шорти були короткими, то добре підкреслили довгі стрункі і засмаглі ноги Жизель.

Знаменитість розпустила своє розкішне волосся, сховавши їх під рожево-фіолетовий головний убір. Також у моделі була яскрава маленька сумочка

На обличчі Олівера зробила легкий літній макіяж.

Виглядала модель дуже стильною і природною.

"Сочастливого 4-го тобі, маленький феєрверк", - написала модель.

До слова, 4 липня в США вважається одним з головних національних свят - в цей день американці та їхні друзі відзначають День Незалежності.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра в зухвалому міні захопила своїм виглядом «»Королева".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в" дірявих " колготках пограла з позами:"вогонь".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра ледь втримала купальник під час зйомки на пляжі: "Прекрасно і гаряче".