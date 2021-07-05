Известная модель Жизель Оливейра, которая является ангелом бренда "Victoria’s Secret", по случаю праздника показала себя на прогулке

Как сообщает Politeka.net, супермодель прошлась по улицам Нью-Йорка в оригинальном наряде из натуральных тканей.

На ней были белоснежные хлопковые шорты на резинке, майка с принтом и рубашка, которую она набросила поверх.

Поскольку шорты были короткими, то хорошо подчеркнули длинные стройные и загорелые ноги Жизель.

Знаменитость распустила свои роскошные волосы, спрятав их под розово-фиолетовый головной убор. Также у модели была яркая маленькая сумочка

На лице Оливера сделала легкий летний макияж.

Выглядела модель очень стильной и естественной.

" Счастливого 4-го тебе, маленький фейерверк", - написала модель.

К слову, 4 июля в США считается одним из главных национальных праздников - в этот день американцы и их друзья отмечают День Независимости.

Напомним, что Жизель Оливейра в дерзком мини восхитила своим видом: «Королева».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра в "дырявых" колготках поиграла с позами: "Огонь".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра едва удержала купальник во время съемки на пляже: "Прекрасно и горячо".