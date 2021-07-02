Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, показала особисте фото, зняте в ліжку

Кім Кардашьян перенесла кілька пластичних операцій, щоб виглядати так як зараз, передавє Politeka.net. Зірка може похвалитися ідеальною зовнішністю, яку демонструє на найсміливіших фото.

Цього разу модель показала кадр, знятий на білосніжному ліжку. Розпатлана Кім закуталася в ковдру, прикривши свої знамениті форми. Зірка розпустила довге волосся і поклала їх набік. Образ завершив гарний макіяж з акцентом на очі.

"Доброго ранку, Рим добраніч, Лос-Анджелес🇺 🇸", - написала бізнесвумен.

Публікація швидко зібрала більше чотирьох мільйонів лайків і багато коментарів.

"Я хочу бути твоєю подушкою", " ми можемо пообніматися? 😩 😍 » , «Ти така приголомшлива, Кім❤️❤️", «Привіт, королева», «прекрасна!", "Ой ти така красива", " Кім, мрію до тебе 😢", "Доброго ранку ❤️ нереальна»,«прокинулася з повним макіяжем на😂»," Люблю тебе, королева«, " коли ти приїдеш до Бразилії? ", "Що б ти зробила, опинившись зі мною в одній кімнаті? 😚 😚 😚 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Кім Кардашьян хоча і заперечує, що зробила операцію на грудях, на думку фахівців, все ж лягала "під ніж". Найімовірніше, модель зробила маммопластику після других пологів.

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