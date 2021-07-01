Українська співачка Настя Каменських поніжилася на сонечку в мокрому купальнику

Як передає Politeka.net, напередодні концерту співачка вирішила гарненько відпочити. Вона почала свій день з йоги, після чого поснідала зі своїм чоловіком і подивилася фільм. Після цього артистка вирішила насолодитися сонячними ваннами.

В Instagram Каменських опублікувала фото, на якому позувала в басейні в жовтому купальнику. Поруч з нею сиділа її собака Мімі. Вона підставила обличчя сонцю і закрила очі від задоволення.

"Умиротворений ранок, який плавно перетікає в день. А вже ввечері-запальний концерт у @cuba_camp. Обожнюю коли так!",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Шанувальники стали розхвалювати фігуру зірки.

"Форми вражають", "ви богиня", "Боже, яке гарненьке", "прекрасний ранок і день", "фігура диво", "Ви прекрасні!", "Настя красуня завжди", «Кайф», "Ви так схожі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Настя Каменських в пікантному бікіні пересварила українців:"роки йдуть, а мізки так і не з'явилися".

Як повідомляла Politeka, Каменських побила залицяльника букетом троянд з шипами: "у мене була мета...".

Також Politeka писала, що Настя Каменських в мереживному міні-топі пограла язичком і стегнами: "дитинко...".