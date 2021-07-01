Украинская певица Настя Каменских понежилась на солнышке в мокром купальнике
Как передает Politeka.net, накануне концерта певица решила хорошенько отдохнуть. Она начала свой день с йоги, после чего позавтракала со своим мужем и посмотрела фильм. После этого артистка решила насладиться солнечными ваннами.
В Инстаграм Каменских опубликовала фото, на котором позировала в бассейне в желтом купальнике. Рядом с ней сидела ее собака Мими. Она подставила лицо солнцу и закрыла глаза от удовольствия.
«Умиротворенное утро, плавно перетекающее в день. А уже вечером - зажигательный концерт в @cuba_camp. Обожаю когда так!», - подписала фото звезда.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов. Поклонники стали расхваливать фигуру звезды.
«Формы впечатляют», «Вы богиня», «Боже, какое хорошенькое», «Прекрасное утро и день», «Фигура загляденье», «Вы Великолепны!», «Настя красотка всегда», «Кайф», «Вы так похожи», - пишут пользователи сети.
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