Украинская певица Настя Каменских понежилась на солнышке в мокром купальнике

Как передает Politeka.net, накануне концерта певица решила хорошенько отдохнуть. Она начала свой день с йоги, после чего позавтракала со своим мужем и посмотрела фильм. После этого артистка решила насладиться солнечными ваннами.

В Инстаграм Каменских опубликовала фото, на котором позировала в бассейне в желтом купальнике. Рядом с ней сидела ее собака Мими. Она подставила лицо солнцу и закрыла глаза от удовольствия.

«Умиротворенное утро, плавно перетекающее в день. А уже вечером - зажигательный концерт в @cuba_camp. Обожаю когда так!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Поклонники стали расхваливать фигуру звезды.

«Формы впечатляют», «Вы богиня», «Боже, какое хорошенькое», «Прекрасное утро и день», «Фигура загляденье», «Вы Великолепны!», «Настя красотка всегда», «Кайф», «Вы так похожи», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Настя Каменских в пикантном бикини перессорила украинцев: "Годы идут, а мозги так и не появились".

Как сообщала Politeka, Каменских избила ухажера букетом роз с шипами: "У меня была цель...".

Также Politeka писала, что Настя Каменских в кружевном мини-топе поиграла язычком и бедрами: "Детка...".