Відома актриса і модель Моніка Беллуччі з'явилася перед камерами без макіяжу

Популярна модель і актриса завжди помічала, що просто ненавидить дієти і ніколи не буде худий. При цьому артистка часто підкреслювала, що бажає старіти природно і поки в уколах краси не потребує.

Не так давно зірка це довела, з'явившись перед камерою з мінімумом косметики і не приховуючи зморшок. Зірка спокійно позувала, дозволяючи розглянути свої зморшки, запалі щоки і синці під очима.

Одне залишилося незмінним, як помітили шанувальники Моніки, це її відкрита зона декольте. Зірка не тільки не стала її приховувати, але і виставила нарозхрист, відкриваючи кофту і засвічуючи мереживний ліф.

"Буде завжди красунею🔥Красива жінка ❤; зріла дама; все ще досить хороша❤️; дуже красиво😊 😉; назавжди мило; дійсно чудово; 56летняя жінка і так добре виглядає; Ти мені подобаєшся; піднесена, красива і приваблива, повага, Мерсі" - пишуть в мережі.

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