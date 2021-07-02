Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі на пляжі в маленькому бікіні не з'являлася з 2004 року

Після того, як Анджеліна зробила кілька пластичних операцій і видалила молочні залози, щоб уникнути ризику захворювання на рак, вона також припинила брати участь в пікантних фотосесіях і з'являтися на пляжі в роздягненому вигляді або хоча б в купальниках з відкритим верхом.

Востаннє актрису бачили на пляжі, що насолоджується прогулянкою з дітьми аж в 2004 році. Саме це вирішили згадати шанувальники, захопившись виглядом актриси в простому купальнику. Тоді Джолі не була так захоплена доглядом за шкірою, а тому не уникала пляжного відпочинку.

Більш того, актриса навіть любила засмагати з дітьми і часто відпочивала досить активно. І якщо Бреда Піта і дітей фотографи вже вдосталь назнімали купаються, то саму Анджеліну тепер застати в бікіні ніяк не вдається.

Зараз зірка в принципі уникає камер, рідко десь знімається і відійшла від образу фатальної красуні, змінивши відкриті наряди на образ скромниці.

"Лінда прекрасна і небезпечна; були часи...; не можу повірити, було й таке, вау; просто дивитися на щасливу Анджеліну вже вистачає; я бачу, що ти зовсім одна» - пишуть фанати під постом.

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