Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли на пляже в маленьком бикини не появлялась с 2004 года

После того, как Анджелина сделала несколько пластических операций и удалила молочные железы, чтобы избежать риска заболевания раком, она также прекратила принимать участие в пикантных фотосессиях и появляться на пляже в раздетом виде или хотя бы в купальниках с открытым верхом.

В последний раз актрису видели на пляже, наслаждающуюся прогулкой с детьми аж в 2004 году. Именно это решили вспомнить поклонники, восхитившись видом актрисы в простом купальнике. Тогда Джоли не была так увлечена уходом за кожей, а поэтому не избегала пляжного отдыха.

Более того, актриса даже любила загорать с детьми и часто отдыхала весьма активно. И если Брэда Пита и детей фотографы уже вдоволь наснимали купающимися, то саму Анджелину теперь застать в бикини никак не удается.

Сейчас звезда в принципе избегает камер, редко где-то снимается и отошла от образа роковой красотки, сменив открытые наряды на образ скромницы.

«Линда прекрасная и опасная; были времена…; не могу поверить, было и такое, вау; просто смотреть на счастливую Анджелину уже хватает; Я вижу, что ты совсем одна» - пишут фанаты под постом.

Напомним, что Джоли в культовом образе в одной рубашке "нарвалась" на комплименты

Как сообщала Politeka, Джоли в платье с вырезом на бедре показала, что значит страстный образ.

Также Politeka писала, что Джоли в платье с "опасным" разрезом приковала к себе взгляды мужчин.