"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська після схуднення на 20+ кг продовжує тримати себе у формі

Після конкурсу дівчина вирушила на відпочинок, де добре провела час і намагалася максимально відновитися. Тепер же, коли відпустка закінчилася, Єлизавета вирішила показати, що краса і ідеальні форми даються їй не просто так.

Дівчина старанно працює над собою не перший рік. Після того, як Ястремська сильно схудла, вона не стала закидати себе назад, тому підтримує фізичне навантаження в певному режимі.

Особливо дівчина приділяє увагу розтяжці, кардіо і невеликим силовим тренуванням. Цього разу в розділі Сторі сама Єлизавета поділилася не тільки жарким кадром із залу, хапаючись фігурою в небесно-блакитному спортивному костюмі.

Вона також прокоментувала: що ж їй допомагає не набирати зайву вагу?

"Після сайкла йду на розтяжку, так як після високо інтенсивних кардіо навантажень тіло добре розігріте, за рахунок цього гнучкість буде набагато краще», - пише Ястремська.

Нагадавши, "Міс Україна-2020" Ястремська в сміливій червоній сукні розкрила секрет краси

Як повідомляла Politeka, "Міс Україна 2020" Ястремська продемонструвала ідеальну фігуру в міні-ТОПі

Також Politeka писала, "Міс Україна" Ястремська в білих мереживах повеселилася на вечірці в пентхаусі