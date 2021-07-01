"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская после похудения на 20+ кг продолжает держать себя в форме

После конкурса девушка отправилась на отдых, где хорошо провела время и старалась максимально восстановиться. Теперь же, когда отпуск закончился, Елизавета решила показать, что красота и идеальные формы даются ей не просто так.

Девушка усердно работает над собой не первый год. После того, как Ястремская сильно похудела, она не стала забрасывать себя обратно, поэтому поддерживает физическую нагрузку в определенном режиме.

В особенности девушка уделяет внимание растяжке, кардио и небольшим силовым тренировкам. В этот раз в разделе Стори сама Елизавета поделилась не только жарким кадром из зала, хватаясь фигурой в небесно-голубом спортивном костюме.

Она также прокомментировала: что же ей помогает не набирать лишний вес?

«После сайкла иду на растяжку, так как после высоко интенсивных кардио нагрузок вся нужная мышечная область хорошо разогрета, за счет этого гибкость будет гораздо лучше», - пишет Ястремская.

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