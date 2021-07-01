Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе в стильному образі

Як пише Politeka.net, Алессандра є популярною моделлю. Дівчина у свій час була ангелом Victoria's Secret і побудувала настільки успішну кар'єру, що стала однією з найбільш високооплачуваних моделей світу, увійшовши в список Форбс. Зараз красуня триває зніматися і активно ділиться цікавим контентом в Instagram.

На новому фото Амбросіо показала себе в стильній сукні, а на ноги одягла ботфорти. Красуня присіла і виставила ніжку, вражаючи її довгою. На другому кадрі Алессандра вже демонструвала тільки зовнішність.

"Настрій в середині тижня

Як твій тиждень?",- написала дівчина.

Фанати поставили понад 35 тисяч лайків і написали коментарі:

"Симпатична штучка! У мене дуже хороший тиждень", " все добре, а ти ??", "Ти чудово виглядаєш, Алессандра", "краще тепер, коли ви поділилися цією картинкою", "відмінні фото Алессандри! Зробив мій тиждень трохи краще".

Нагадаємо, екс-ангел Victoria's Secret Амбросіо в міні-бікіні показала, як виглядає райська насолода

А ще Politeka писала, що екс-ангел Victoria's Secret Амбросіо ризикнула показати вигини в напівпрозорій сукні

Також Politeka повідомляла, що екс-ангел Victoria's Secret в рожевому купальнику заманила видом на пляжі



