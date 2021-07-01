Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе в стильному образі
Як пише Politeka.net, Алессандра є популярною моделлю. Дівчина у свій час була ангелом Victoria's Secret і побудувала настільки успішну кар'єру, що стала однією з найбільш високооплачуваних моделей світу, увійшовши в список Форбс. Зараз красуня триває зніматися і активно ділиться цікавим контентом в Instagram.
На новому фото Амбросіо показала себе в стильній сукні, а на ноги одягла ботфорти. Красуня присіла і виставила ніжку, вражаючи її довгою. На другому кадрі Алессандра вже демонструвала тільки зовнішність.
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Як твій тиждень?",- написала дівчина.
Фанати поставили понад 35 тисяч лайків і написали коментарі:
"Симпатична штучка! У мене дуже хороший тиждень", " все добре, а ти ??", "Ти чудово виглядаєш, Алессандра", "краще тепер, коли ви поділилися цією картинкою", "відмінні фото Алессандри! Зробив мій тиждень трохи краще".
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