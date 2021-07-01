Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria's Secret, показала себя в стильном образе

Как пишет Politeka.net, Алессандра является популярной моделью. Девушка одно время біла ангелом Victoria's Secret и построила настолько успешную карьеру, что стала одной из самых высокооплачиваемых моделей мира, войдя в список Форбс. Сейчас красотка продолжается сниматься и активно делится интересным контентом в Инстаграм.

На новом фото Амбросио показала себя в стильном платье, а на ноги надела ботфорты. Красотка присела и выставила ножку, впечатляя ее длинной. На втором кадре Алессандра уже демонстрировала только внешность.

"Настроение в середины недели

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Как твоя неделя?", - написала девушка.

Фанаты поставили более 35 тысяч лайков и написали комментарии:

"Симпатичная штучка! У меня очень хорошая неделя", "Все хорошо, а ты ??", "Ты великолепно выглядишь, Алессандра", "Лучше теперь, когда вы поделились этой картинкой", "Отличные фото Алессандры! Сделал мою неделю немного лучше".

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