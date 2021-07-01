Відома співачка Аліна Гросу показав у соцмережі яскраве пляжне фото в купальнику і розповіла, як вболівала за українську збірну з футболу

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Аліна Гросу, яка не так давно розлучилася з чоловіком Олександром Комковим, показала у своєму Instagram спекотне пляжне фото. На знімку артистка зображена, сидячи на колінах на піску, витончено вигнувши спину.

Як видно, перед камерою красуня з'явилася в сміливому чорному купальнику-бікіні, який красиво підкреслив її пружні форми. Волосся Аліни розпущене і трохи розпатлане вітром, а на її очах стильні сонцезахисні окуляри. Також можна помітити незвичайні малюнки на руках дівчини, які нагадують тату, про них у фанатів виникло багато питань.

У підписі до публікації Гросу написала: "Поки у мене один такий Пляжний вихідний, хочу написати про те, яке це задоволення було вчора вболівати за нашу команду і тепер вже по-справжньому пишатися. Бажаю нам і далі удачі і професіоналізму. Було круто!".

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Також Politeka повідомляла, що Гросу покрутилася перед камерою в малиновому латексі з вирізом: "Шикарна жінка".