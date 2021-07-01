Известная певица Алина Гросу показал в соцсети яркое пляжное фото в купальнике и рассказала, как болела за Украинскую сборную по футболу
Как сообщает Politeka.net, известная певица Алина Гросу, которая не так давно развелась с мужем Александром Комковым, показала в своем Instagram жаркое пляжное фото. На снимке артистка запечатлена, сидя на коленях на песке, изящно выгнув спину.
Как видно, перед камерой красотка появилась в смелом черном купальнике-бикини, который красиво подчеркнул ее упругие формы. Волосы Алины распущены и чуть растрепаны ветром, а на ее глазах стильные солнцезащитные очки. Также можно заметить необычные рисунки на руках девушки, которые напоминают тату, о них у фанатов возникло много вопросов.
В подписи к публикации Гросу написала: "Пока у меня один такой пляжный выходной, хочу написать о том, какое это удовольствие было вчера болеть за нашу команду и теперь уже по-настоящему гордиться. Желаю нам и дальше удачи и профессионализма. Было круто!".
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Также Politeka сообщала, что Гросу покрутилась перед камерой в малиновом латексе с вырезом: "Шикарная женщина".