Известная певица Алина Гросу показал в соцсети яркое пляжное фото в купальнике и рассказала, как болела за Украинскую сборную по футболу

Как сообщает Politeka.net, известная певица Алина Гросу, которая не так давно развелась с мужем Александром Комковым, показала в своем Instagram жаркое пляжное фото. На снимке артистка запечатлена, сидя на коленях на песке, изящно выгнув спину.

Как видно, перед камерой красотка появилась в смелом черном купальнике-бикини, который красиво подчеркнул ее упругие формы. Волосы Алины распущены и чуть растрепаны ветром, а на ее глазах стильные солнцезащитные очки. Также можно заметить необычные рисунки на руках девушки, которые напоминают тату, о них у фанатов возникло много вопросов.

В подписи к публикации Гросу написала: "Пока у меня один такой пляжный выходной, хочу написать о том, какое это удовольствие было вчера болеть за нашу команду и теперь уже по-настоящему гордиться. Желаю нам и дальше удачи и профессионализма. Было круто!".

Напомним, Гросу спустя много лет исполнила свою "Бджилку" на новый лад, фанаты ликуют: "Просто бомба"

Также Politeka сообщала, что Гросу покрутилась перед камерой в малиновом латексе с вырезом: "Шикарная женщина".