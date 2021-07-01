Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковски викликала переполох в мережі через свій зовнішній вигляд

Відома супермодель приступила до роботи вже через пару місяців після пологів. Причому зірка наважилася показувати себе також відкрито, як робила це до появи на світ сина.

Емілі вдалося за рекордно короткі терміни схуднути, тому приховувати такі вигини Ратаковскі не планувала. Цього разу спочатку у себе в профілі зірка запостила цибулю дня, показавши себе в маленькому чорному топі з вирізом, а потім блиснула бездоганним пресом.

Причому багато хто в мережі вже помітили, публікуючи ці кадри на фан-сторінках для обговорень, що Ратаковскі ледь не «розгубила» модні штани. Як можна помітити, брудно-бежевого кольору штани з кишенями дійсно мало не падають з плоского живота Емілі.

Саму її це, як і завжди, не бентежить. Ратаковскі дуже пишається своїм виглядом, тому навіть макіяж зайвий раз не робить, щоб не відволікати всю увагу від своїх вигинів.

"Хіба буває такий прес після пологів?"- дивується одна з жінок в Instagram.

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