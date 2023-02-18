Детское питание, выдаваемое жителям Никополя в качестве гуманитарной помощи, увидели на сайте продажи.

Об этом сообщила директор благотворительного фонда «Детям Никополя» Маргарита Горбаненко.

"Люди, имейте совесть и достоинство, имейте хотя бы инстинкты самосохранения, потому что это обязательно будет "расшифровано" Все живем в одном городе, в одних условиях, если что-то Вам не подошло, верните нам, вы же будете в следующий раз встречены с огромным уважением", - написала она в Facebook.

Такое поведение не только возмутило никопольчан. Некоторым «гуманитарка» не досталась, а кто-то ее продает.

"Очень жаль, мы не смогли получить. С маленьким ребенком очень тяжело стоять в очередях",

"Даже если ваш ребенок не ест пюрешки.Неужели нет того,кому можно просто отдать.Угостить чужого ребенка.Бесплатно ведь досталось.Продажа гуманитарной помощи, это плевок в лицо тем кто помагает нуждающимся",

"Пусть полиция звонит, обсуждает время и город покупки и вяжут белые ручонки в кандалы".

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