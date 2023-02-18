Детское питание, выдаваемое жителям Никополя в качестве гуманитарной помощи, увидели на сайте продажи.
Об этом сообщила директор благотворительного фонда «Детям Никополя» Маргарита Горбаненко.
"Люди, имейте совесть и достоинство, имейте хотя бы инстинкты самосохранения, потому что это обязательно будет "расшифровано" Все живем в одном городе, в одних условиях, если что-то Вам не подошло, верните нам, вы же будете в следующий раз встречены с огромным уважением", - написала она в Facebook.
Такое поведение не только возмутило никопольчан. Некоторым «гуманитарка» не досталась, а кто-то ее продает.
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"Очень жаль, мы не смогли получить. С маленьким ребенком очень тяжело стоять в очередях",
"Даже если ваш ребенок не ест пюрешки.Неужели нет того,кому можно просто отдать.Угостить чужого ребенка.Бесплатно ведь досталось.Продажа гуманитарной помощи, это плевок в лицо тем кто помагает нуждающимся",
"Пусть полиция звонит, обсуждает время и город покупки и вяжут белые ручонки в кандалы".
Напомним, ранее сообщалось, как через месяц после трагедии выглядит здание в Днепре.
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