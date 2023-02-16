В Днепре планируется переименовать еще 27 топонимов.

В городе могут появиться улицы, которые будут названы в честь Левко Лукьяненко, Андрея Шептицкого и Любомира Гузара.

Об этом сообщает " Відкритий".

В Днепре продолжают дерусификацию улиц, названия которых связаны с РФ и советским прошлым.

В документе, опубликованном на сайте Днепровской городской, планируется переименовать 27 улиц и переулков города. В их числе и улица "8 марта".

Некоторые из них желают назвать в честь Левко Лукьяненко, Андрея Шептицкого и Любомира Гузара.

Это решение должны поддержать депутаты городского совета. В силу он вступит после подписания документа мэром Днепра.

Кстати, как сообщает Офис Генерального прокурора, в Днепре преступная организация мошенническим путем завладела предприятием стоимостью 18 млн. грн.

По данным следствия, частный предприниматель, криминальный авторитет и адвокат организовали схему мошеннического завладения имуществом и корпоративными правами одного из промышленных предприятий в Днепре.

К схеме они также привлекли арбитражного управляющего и еще троих приближенных лиц.

На должность директора предприятия с помощью фиктивных документов было назначено доверенное лицо. После этого, используя поддельные документы, мошенники переоформили корпоративные права и имущество предприятия стоимостью 18 млн грн на «своего» человека.

Теперь о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины) сообщено трем организаторам и четырем участникам преступной организации. Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей и ареста имущества.

Следственные действия продолжаются, устанавливается причастность других лиц.

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