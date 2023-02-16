Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, в Днепре преступная организация мошенническим путем завладела предприятием стоимостью 18 млн. грн.
По данным следствия, частный предприниматель, криминальный авторитет и адвокат организовали схему мошеннического завладения имуществом и корпоративными правами одного из промышленных предприятий в Днепре.
К схеме они также привлекли арбитражного управляющего и еще троих приближенных лиц.
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На должность директора предприятия с помощью фиктивных документов было назначено доверенное лицо. После этого, используя поддельные документы, мошенники переоформили корпоративные права и имущество предприятия стоимостью 18 млн грн на «своего» человека.
Сейчас о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины) сообщено трем организаторам и четырем участникам преступной организации. Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей и ареста имущества.
Следственные действия продолжаются, устанавливается причастность других лиц.
В Офисе Генерального прокурора также напомнили, что в ноябре прошлого года уголовному авторитету, арбитражному управляющему и адвокату было объявлено о подозрении в совершении аналогичного преступления.
«Заказчик-соорганизатор находится под стражей по подозрению в государственной измене, финансировании и содействии терроризму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 УК Украины)», - говорится в сообщении.
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