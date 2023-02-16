В ходе обысков по местам жительства и офисных помещениях подозреваемых были изъяты деньги, компьютерная техника, мобильные телефоны, оружие, документы и автомобили.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, в Днепре преступная организация мошенническим путем завладела предприятием стоимостью 18 млн. грн.

По данным следствия, частный предприниматель, криминальный авторитет и адвокат организовали схему мошеннического завладения имуществом и корпоративными правами одного из промышленных предприятий в Днепре.

К схеме они также привлекли арбитражного управляющего и еще троих приближенных лиц.

На должность директора предприятия с помощью фиктивных документов было назначено доверенное лицо. После этого, используя поддельные документы, мошенники переоформили корпоративные права и имущество предприятия стоимостью 18 млн грн на «своего» человека.

Сейчас о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины) сообщено трем организаторам и четырем участникам преступной организации. Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей и ареста имущества.

Следственные действия продолжаются, устанавливается причастность других лиц.

В Офисе Генерального прокурора также напомнили, что в ноябре прошлого года уголовному авторитету, арбитражному управляющему и адвокату было объявлено о подозрении в совершении аналогичного преступления.

«Заказчик-соорганизатор находится под стражей по подозрению в государственной измене, финансировании и содействии терроризму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 УК Украины)», - говорится в сообщении.

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