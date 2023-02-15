В Днепропетровской области мужчина поссорился со своей бывшей супругой и сильно избил ее, нанеся несколько ударов по голове.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.
Трагический инцидент произошел 9 февраля около 12-ти часов в частном доме в одном из сел Томаковской территориальной громады. Как установили правоохранители, между бывшими супругами возникла ссора, во время которой мужчина нанес своей бывшей 64-летней жене несколько ударов по голове. 11 февраля от полученных травм женщина скончалась.
Полицейские Томаковки задержали мужчину, избившего бывшую супругу, и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
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