В уцелевшие после ракетного удара 14 января квартиры начали возвращаться жители.

Все коммунальные услуги уже есть, сообщает «Суспільне».

«Все коммунальные услуги на этот дом предоставлены полностью – вода, свет, электроэнергия, отопление, работа лифтов. Все работает кроме одного подъезда, где нужно будет менять лифт», – сообщил директор департамента жилищного хозяйства горсовета Владислав Грицай.

По его словам, в квартиры устанавливают новые окна, еще остается около 400.

14 января семья жительницы дома Веры чудом спаслась. Тогда женщина задержалась в магазине, муж тоже не успел вовремя домой.

"Я первые недели имела панические атаки, сейчас просто высокий уровень тревожности", – рассказывает она.

Девушка радуется, что соседи понемногу возвращаются в подъезд, однако Вера с мужем и родителями пока не могут этого сделать.

"В квартирах очень воняет горелым, и фактически все пронизано этим запахом. Скорее всего, придется все выбрасывать и делать ремонт".

По словам начальницы управления соцзащиты городского департамента соцполитики Ирины Максименко, жильцы дома подали 43 заявления о разрушенном жилье.

"Мы ожидаем акт от администрации Соборного района, и будем на ближайшей сессии принимать решения, и уже можем платить человеку. На разрушенную квартиру выделяется миллион от городского совета и миллион средствами областного бюджета", — сообщила чиновник.

Напомним, маленькая дочь известного тренера из Днепра узнала, что отца уже нет.

Также сообщалось, что под завалами дома обнаружили тела супругов – девушка была беременна.

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