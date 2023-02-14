Генеральный директор областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал историю любви раненого защитника, которого удалось спасти и медсестры.

Как пишет Politeka.net , в больницу в Днепр доставили 25-летнего военного, пишет генеральный директор областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко у себя в Facebook.

“Когда любовь к небесам… Они идут навстречу счастью каждый день. Последние месяцы у 25-летнего Сергея всю жизнь – борьба: сначала за Украину, потом за жизнь, теперь за свою любовь.

Приезжая на каталке в перевязочную больницу Мечникова, не может скрыть своего волнения”, – написал Рыженко и опубликовал фото.

“Медсестра Аня – самая красивая, самая умная, самая близкая и самая родная. Проглатывая грудку в горле, он говорит ей нежные слова. Она держит его раненую ногу, как самый драгоценный бриллиант. Во время перевязки они смотрят друг другу в глаза с огромной любовью, забывая о боли, веря во что-то романтическое. Это так, когда нежные чувства впервые – раз и навсегда…”, – написал Сергей Рыженко.

Напомним, ранее в Генеральном директоре областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал о студенте, которого удалось спасти.

Дмитрий является студентом Харьковского университета радиоэлектроники, где учится на четвертом курсе. Молодой человек отправился к маме в Краматорск. Пока родители были в гостях, в дом попала ракета, в результате чего все погибли. Но Дмитрия и его соседа удалось извлечь из-под завалов.

В больницу его доставили с разбитой головой, сломанным носом и сломанной рукой. После помощи в Краматорске его доставили в больницу им. Мечникова.

Сейчас Дмитрий уже готовится к выписке.

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