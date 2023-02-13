Тренер спас своего ученика из квартиры на третьем этаже дома на Набережной Победы.

Юрий Васецкий – мастер спорта по хортингу, это украинский вид смешанных единоборств. В разрушенном подъезде на третьем этаже жил его 12-летний ученик с матерью. Юрий без раздумий бросился на спасение ребенка, пишет немецкое издание Taz .

Васецкий рассказал, что подбежал к дому и увидел у лестницы раненую женщину, засыпанную битым стеклом. Входная зона была полностью разрушена.

«Тогда я увидела мать с ребенком – вся в крови, вероятно, ранена разбитым стеклом. Она не могла сама идти к выходу, потому что там все рухнуло», – вспоминает Васецкий.

Сначала он поднялся на второй этаж из-за подъезда соседней клиники, где смог спасти женщину с ребенком.

Затем, уцепившись за кондиционер и оконную решетку, он поднялся на третий этаж и спас Ростислава. 12-летний парень во время обстрела был один, его мать была на работе. Мальчик был на кухне, услышал, как кто-то звал его по имени, но из-за того, что наглотался пыли, не мог ответить.

"Я быстро схватил его и опустил. Вскоре после этого дом обрушился», – рассказывает Юрий Васецкий.

Мама Ростислава – 38-летняя Надежда Ярошенко – детская анестезиологиня. Через считанные минуты она уже была у спасенного сына.

"Грязный, с фонариком на лбу, с рюкзаком, а в нем – учебник по украинскому языку", – вспоминает Надежда.

Этот рюкзак и сумка, которую Надежда взяла на работу – все, что осталось из вещей у семьи. Их поселили к себе в квартиру жители Днепра. Но Надежда считает: главное, что они остались живы.



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