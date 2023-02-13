Лидия Клименкова, которая живет в Кривом Роге, постоянно поет на улице и собирает деньги для украинских военных.

Как пишет Politeka.net, Лидия Клименкова - жительница Кривого Рога родом из Татарстана, Россия. Молодая девушка себя позиционирует как уличная певица и автор песен. А после полномасштабного вторжения Лидия решила не оставаться в стороне трагедии и занялась сбором средств для ВСУ своим талантом. Клименкова постоянно выступает на улице, а все собранные деньги перечисляет украинским защитникам, несмотря на свою беременность. Лидия активно ведет свои социальные сети, где постоянно показывает результаты своей работы. А в одной из последних публикаций молодая артистка рассказала, что ей сложно исполнять некоторые песни.

"Некоторые песни мне тяжело сейчас петь (не хватает дыхания, нет опоры) извините... Всё же беременная (22 недели) Но я все равно стараюсь", - написала Лидия.

Украинцы же очень позитивно воспринимают работу начинающей певицы и всячески хвалят в комментариях:

"Молодчинка, хорошо поешь и дело хорошее делаешь. Береги себя, Вы нужны Украине. Победы нам всем";

"Тебе нужно на большую сцену!";

"Спасибо за пение. Он такой душевный... и это где-то за границей. Будь счастлива девушка. Ты прекрасна";

"Очень хорошо, не волнуйся. Дай Бог здоровья и легких родов".

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