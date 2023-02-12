Врач Сергей Рыженко рассказал, что к ним больницу везли тех, кого другие не могли спасти.

14 января всю Украину всколыхнула страшная трагедия – российская ракета попала жилой дом в спальном районе Днепра. Поисковая операция в разрушенном доме длилась 69 часов. За это время 39 человек были спасены, 79 получили травмы и 46 погибли. Еще 11 пропали без вести. Генеральный директор больницы, куда привозили пациентов с Набережной Победы, 118, Сергей Рыженко в интервью изданию ZN.UA рассказал, что было самое сложное и страшное после взрыва, когда к ним начали поступать пострадавшие люди.

"Я как услышал взрыв, подпрыгнул. Через пять минут звонок от моего коллеги из "скорой". Говорит, что к нам поедут тяжелейшие пациенты. Взорвался дом. И все началось", - вспоминает врач.

Он показал стопку бумаг, где он самостоятельно задокументировал день и ночь той трагической субботы:

Первый вызов оперативный дежурный скорой получил в 15:44, сразу все свободные бригады выехали в дом, куда попала ракета.

В 16.00 травмированных и раненых начали привозить в больницу, где уже работали все бригады анестезиологов, нейрохирургов, хирургов, травматологов, операционных сестер.

"Дополнительно из дома начали приезжать врачи и медсестры для оказания неотложной помощи. Первым поступил неизвестный мужчина, около 40 лет. Сразу в реанимационном зале его осмотрели специалисты, установили диагноз, оказали медицинскую помощь, госпитализировали в реанимационное отделение. К сожалению, из-за травм, несовместимых с жизнью, он умер в течение первого часа. С интервалом 3-5-10 минут "скорые" подвозили все новых и новых травмированных, кого-то из категории средней тяжести родственники или прохожие доставляли самостоятельно. Эти пациенты преимущественно не нуждались в госпитализации. Девяти помощь оказали амбулаторно, среди них девочка Злата, 10 лет, которую после оказания помощи перевели в детскую больницу. Тяжелее всего – большое количество пациентов в критическом состоянии одновременно. Работали в двух реанимационных залах, трех пациентов подали в ургентную операционную. Перелили 22 литра крови", - рассказывает врач.

В 16:10 в больницу привезли женщину примерно 35 лет. Состояние критическое, сразу отвезли в реанимацию. Спасти ее жизнь не удалось. Женщина скончалась.

В 16:20 доставили девушку с переломом бедра. Она живет в соседнем доме, просто проходила мимо разразившегося дома. В бедре – большой обломок бетона. Ее перевели в травматологическую операционную.

В 16:30 доставили женщину, 51 год, с тяжелым ранением органов брюшной полости, эвентрацией кишечника (выходом внутренних органов за пределы брюшной полости, - ред.), переломом плечевой кости. Пациентка подана в ургентную операционную, бригада хирургов сделала все возможное для ее спасения. Уже после операции в реанимации дважды останавливалось сердце, реаниматологам удалось дважды его "заводить", но в третий раз реанимационные мероприятия уже были безуспешны. Также критическое состояние и травмы, несовместимые с жизнью.

В 17:20 доставлена Аня, которой в тот день исполнилось 19 лет, тяжелая травма лица, раздавливание левого глаза, распространены ссадины конечностей и туловища. Остатки глаза пришлось удалить. Предстоят сложные восстановительные операции. 17 января Аня направлена на лечение в Польшу в одну из ведущих мировых клиник пластической хирургии.

В 20:15 доставлена последняя на тот день тяжелая пациентка из-под завалов, 66 лет, с многочисленными травмами и переохлаждением.

В 21:10 самостоятельно обратилась женщина с легкими осколочными ранениями спины (от стекла) – амбулаторно.

В этот день было доставлено 30 пациентов с травмами и ранениями в результате взрыва ракеты в жилом доме. Трое погибли в течение часа из-за травм, несовместимых с жизнью. Двое неизвестных погибших — мужчина и женщина были опознаны родственниками в тот же день. Две неизвестные женщины, госпитализированные, опознаны на следующий день родственниками — 80 и 93 года. Восемь пациентов госпитализированы в реанимацию.

На следующий день, 15 января, утром в 11.40 доставлена девушка 27 лет, Екатерина, которая более 20 часов провела под завалами. Температура тела 31°С. Снижение температуры тела ниже 29°С для человека критическое и может привести к необратимым изменениям и смерти.

"Людей моют медсестры. Их отмывают. Все было в пыли и крови. Легкого здесь ничего нет. К нам не привозят других. К нам везут тех, кого другие не могут спасти. Первые поступают в состоянии клинической смерти. Им реаниматологи пытаются "завести" сердца. Травмы несовместимы с жизнью. Полные залы людей. В реанимационном зале уже трупы. Столько переломов. Женщина, у которой разрезан живот и виден кишечник. У другого голова разломана, но сердце еще работает. Они все серые, серые тела, лицо залито кровью. И на телах одежда, в которой дырки по пять сантиметров в диаметре. А потом началось самое страшное – стали приходить родственники и искать своих близких. В ту ночь в больнице кричали, плакали, выли", - рассказал Рыженко.

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