14 января российская ракета попала в жилой дом в спальном районе Днепра, эта трагедия всколыхнула всю Украину. Поисковая операция в разрушенном доме длилась 69 часов. За это время 39 человек были спасены, 79 получили травмы и 46 погибли. Еще 11 пропали без вести. Тела некоторых еще нужно идентифицировать. Мэр Днепра Борис Филатов в интервью изданию ZN.UA рассказал, как людям, потерявшим свои квартиры, будут компенсировать ущерб.

Сейчас на улице Набережной Победы разрушены 97 квартир. По словам Бориса Филатова, людям, которым негде жить, предложили временное жилье в общежитии. Более 500 мест. Также днепряне предлагают людям с Набережной Победы на несколько месяцев пожить у себя. Однако проблему с разрушенными квартирами тоже нужно решать, потому что у каждого должен быть свой дом. Городские власти рассматривали несколько вариантов, как помочь горожанам. Сначала думали построить дом.

"Мы не бедный город, наверное, можем построить дом. Но это было бы практически гетто. Представляете, какой это будет дом… представляете, какой это будет дом, если переселить туда людей после такой трагедии. Это будет "дом горя". Там каждый день будут поминки. Поэтому этих людей нужно расселять", - отметил Филатов.

Также он рассказал о втором варианте – приобрести за выделенные мэрией деньги квартиры. Но тут могут возникнуть коррупционные риски, поэтому Филатов решил предоставить из проекта городского бюджета "О возмещении имущества, утраченного в результате российской агрессии и ракетных обстрелов" по 25 тысяч долларов на квартиру, которые выплатят в течение двух месяцев.

"Мы считаем дом или квартиру. Не возмещаем на мебель, машину или бытовую технику, потому что все невозможно сосчитать. Также есть предварительная договоренность с военной администрацией, которую они дадут пострадавшим столько же, сколько и мы. Еще бизнесмены собрали около 100 миллионов гривен. Но они сами решат, как будут распределяться средства, я пообещал предоставить им списки", - сказал чиновник.

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