10 февраля около 20 часов произошло ДТП возле села Медическое Дубовиковской сельской территориальной громады Синельниковского района Днепропетровщины.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте спасатели установили, что легковой автомобиль Daewoo Lanos съехал с автодороги в кювет и врезался в дерево.

До прибытия пожарно-спасательного подразделения сотрудники полиции и медицинские работники из автомобиля изъяли шестерых пострадавших: двух женщин, 1997 и 2001 годов рождения, и четырех детей – мальчика, 2018 года рождения, и троих девочек, 2018, 2020 и 2021 годов рождения.

У одной из женщин перелом бедра, у другой – ушибы. Также все пострадавшие получили сотрясение головного мозга. Они направлены в лечебные учреждения областного центра.

Водитель легковушки, мужчина, 1976 года рождения, погиб.

С помощью гидравлического инструмента спасатели изъяли тело из конструкций изуродованного автомобиля.

Чтобы предотвратить возгорание автомобиля, сотрудники ГСЧС отсоединили клеммы аккумулятора.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

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