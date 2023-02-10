Команда специалистов Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова борется за жизнь 35-летнего защитника Украины Александра, получившего тяжелое ранение в голову, которое по всем канонам медицины является смертельным.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

"Боремся до последнего. Реаниматологам удалось восстановить стабильность: перевести из комы 2 в кому 1. Лучший нейрохирург Andrey Sirko взялся за операцию, которая даст хоть малейший шанс выжить. Нервы зашкаливают", – пишет Рыженко.

Как пояснил медик, пуля, расколовшая правую теменную область черепа, вместе с костными обломками зашла в центр мозга. Произошло большое кровоизлияние в раневой канал.

О результате операции Сергей Рыженко пока не сообщает. Ждем дальнейшую информацию.

Напомним, жене мэра Днепра Филатова угрожала ампутация из-за одного случая.

Она честно решила рассказать о том, как решилась на покорение самых высоких гор Антарктиды, после которого ей едва не ампутировали нос, также она показала несколько кадров. На опубликованных в сети фото она позировала с отмороженным носом.

Также на Днепропетровщине простились с молодым героем.

Кроме того, чиновница в Днепре погорела на огромной взятке: за что заставляла платить.