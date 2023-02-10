Полиция Днепра устанавливает местонахождение 14-летней Анастасии Литвяк.

Как говорится в сообщении , 9 февраля около 17.00 несовершеннолетняя девушка вышла с места жительства в Шевченковском районе города и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные средней длины, карие глаза, на вид 14-15 лет.

Была одета: розовато-перламутровая куртка до колен, спортивные бежевые брюки, черная обувь, бежевый рюкзак.

Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении Анастасии Литвяк, 2008 года рождения, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 884 83 94.

Ранее сотрудники СБУ задержали должностное лицо налоговой службы Днепропетровщины на огромной взятке. Речь идет о сумме более полумиллиона гривен.

Отмечается, что руководитель отдела госучреждения оказалась причастной к коррупционной схеме в Главном управлении Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

Напомним, "бедная" депутат из Днепропетровщины купила себе дорогой салон красоты.

Также сообщалось, что украинцы отреагировали на изменения в жизни скандальной экс-пограничницы .

Кроме того, Politeka.net писала, что днепрянка съела фальшивые 500 грн, которыми пыталась расплатиться в трамвае.