Полиция Днепра устанавливает местонахождение 14-летней Анастасии Литвяк.
Как говорится в сообщении , 9 февраля около 17.00 несовершеннолетняя девушка вышла с места жительства в Шевченковском районе города и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные средней длины, карие глаза, на вид 14-15 лет.
Была одета: розовато-перламутровая куртка до колен, спортивные бежевые брюки, черная обувь, бежевый рюкзак.
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Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении Анастасии Литвяк, 2008 года рождения, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 884 83 94.
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