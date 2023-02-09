Сотрудники СБУ задержали должностное лицо налоговой службы Днепропетровщины на огромной взятке, пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ.
Речь идет о сумме более полумиллиона гривен.
Отмечается, что руководитель отдела госучреждения оказалась причастной к коррупционной схеме в Главном управлении Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.
«Чиновница наладила механизм получения денег от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий в ведении коммерческой деятельности. Это происходило на ежемесячной основе», – рассказали в СБУ.
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Каждый месяц женщина требовала по 300 тыс. грн с владельца бизнеса в сфере валютно-обменных операций. За эту сумму, как рассказывают в СБУ, чиновница обещала закрыть глаза на формальные недостатки, выявленные во время очередной проверки финансово-хозяйственной отчетности предпринимателя.
В случае неуплаты угрожала проведением дополнительных проверок для блокирования бизнеса. К сделке налоговик даже привлекла своего родственника.
Он выполнял роль посредника для передачи денег и был задержан правоохранителями в одном из кафе Днепра во время получения части неправомерной выгоды.
Затем была задержана и сама чиновница. Задокументировано два факта «траншей» на общую сумму более полумиллиона гривен. Большая сумма наличных была обнаружена по месту жительства подозреваемой во время обысков.
В рамках уголовного производства по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), фигурантам сообщили о подозрении.
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Кроме того, Politeka.net писала, что днепрянка съела фальшивые 500 грн, которыми пыталась расплатиться в трамвае.