Настя Швец – та самая девушка, чудом выжившая в доме на улице на улице Набережная Победы, 118 в Днепре после попадания российской ракеты, пишет Politeka.net.

Фото девушки на развалинах многоквартиного дома быстро облетели паблики и издания многих стран мира. В тот страшный день, 14 января, Настя потеряла маму, папу, кота, квартиру и в целом привычную жизнь.

«Я хочу к родителям», – говорила сразу после трагедии Настя, надеясь на чудо. Но, к сожалению, его не произошло – родных девушки нашли под обломками.

Возвращаться в разрушенный дом Насте до сих пор сложно, психическая травма от пережитого сказывается, пишет издание DW.

Девушка признается, что ей нужно выговориться.

«Если каждый раз это проговариваешь, становится легче… Ничего уже не изменить и с этим нужно жить дальше», – говорит она.

В тот ужасный день, 14 января, рассказала Настя, родители делали на кухне окопные свечи, а сама она ушла отдыхать, потому что ночью должна была ехать на работу в пекарню.

"Буквально минут через десять, когда я отложила телефон рядом с собой, легла, укуталась, чтобы засыпать уже, я услышала какой-то грохот… Это было как землетрясение", - рассказала девушка о моменте удара.

В результате взрыва от квартиры, в которой жила семья, осталась только часть коридора и комнаты, где и стояла кровать. Позвав родителей, Настя поняла, что кухни уже нет.

Сейчас Анастасия живет с бабушкой и тетей, до сих пор на больничном и надеется вскоре вернуться на работу.

Девушка признается, что нервничает из-за громких звуков, грохота дверей и воздушных тревог, иногда принимает успокаивающее.

Напомним, что осенью девушка уже пережила одну страшную трагедию – в сентябре погиб ее любимый. В момент взрыва 14 января Настя лежала в постели с подарком Владислава, мягкой игрушкой в ​​виде динозавра.

«Она – как оберег», – рассказывала девушка.

С утратой любимого Настя до сих пор не смирилась, а здесь новое горе – потеря родителей.

«Поэтому мое горе всегда со мной. Его нужно переживать и двигаться дальше, потому что если я остановлюсь, будет гораздо хуже", - цитирует DW девушку.

Напомним, Politeka.net также писала, что за Настю взялись мошенники.

Кроме того, сообщалось об удивительной находке среди развалин дома в Днепре.

Также сообщалось, что под завалами дома обнаружили тела супругов – девушка была беременна.