Настя Швец – та самая девушка, чудом выжившая в доме на улице на улице Набережная Победы, 118 в Днепре после попадания российской ракеты, пишет Politeka.net.
Фото девушки на развалинах многоквартиного дома быстро облетели паблики и издания многих стран мира. В тот страшный день, 14 января, Настя потеряла маму, папу, кота, квартиру и в целом привычную жизнь.
«Я хочу к родителям», – говорила сразу после трагедии Настя, надеясь на чудо. Но, к сожалению, его не произошло – родных девушки нашли под обломками.
Возвращаться в разрушенный дом Насте до сих пор сложно, психическая травма от пережитого сказывается, пишет издание DW.
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Девушка признается, что ей нужно выговориться.
«Если каждый раз это проговариваешь, становится легче… Ничего уже не изменить и с этим нужно жить дальше», – говорит она.
В тот ужасный день, 14 января, рассказала Настя, родители делали на кухне окопные свечи, а сама она ушла отдыхать, потому что ночью должна была ехать на работу в пекарню.
"Буквально минут через десять, когда я отложила телефон рядом с собой, легла, укуталась, чтобы засыпать уже, я услышала какой-то грохот… Это было как землетрясение", - рассказала девушка о моменте удара.
В результате взрыва от квартиры, в которой жила семья, осталась только часть коридора и комнаты, где и стояла кровать. Позвав родителей, Настя поняла, что кухни уже нет.
Сейчас Анастасия живет с бабушкой и тетей, до сих пор на больничном и надеется вскоре вернуться на работу.
Девушка признается, что нервничает из-за громких звуков, грохота дверей и воздушных тревог, иногда принимает успокаивающее.
Напомним, что осенью девушка уже пережила одну страшную трагедию – в сентябре погиб ее любимый. В момент взрыва 14 января Настя лежала в постели с подарком Владислава, мягкой игрушкой в виде динозавра.
«Она – как оберег», – рассказывала девушка.
С утратой любимого Настя до сих пор не смирилась, а здесь новое горе – потеря родителей.
«Поэтому мое горе всегда со мной. Его нужно переживать и двигаться дальше, потому что если я остановлюсь, будет гораздо хуже", - цитирует DW девушку.
Напомним, Politeka.net также писала, что за Настю взялись мошенники.
Кроме того, сообщалось об удивительной находке среди развалин дома в Днепре.
Также сообщалось, что под завалами дома обнаружили тела супругов – девушка была беременна.