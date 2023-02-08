Она честно решила рассказать о том, как решилась на покорение самых высоких гор Антарктиды, после которого ей едва не ампутировали нос, также она показала несколько кадров. На опубликованных в сети фото она позировала с отмороженным носом.

За покорение высоты Марина чуть не простилась со своим носом, который отморозила.

«Честно говоря, именно за эту вершину я такую цену заплатить была не готова. Мне даже прочили ампутацию. Но я очень пыталась лечиться, соблюдать все правила. Теперь о случившемся мне напоминают лишь шрамы и повышенная чувствительность к холоду», - написала супруга мэра Днепра.

Она подметила, что только спустя год была готова рассказать об этом и показать, как выглядело ее лицо из-за этого случая и не хотела признаваться, что теперь получает последствия в виде большей чувствительности к холодным температурам.

Еще год назад не могла выставить подобные фото в соцсети, но сейчас решилась на этот шаг, чтобы стать третьей женщиной из Украины, которая решилась побывать на самой высокой точке Арктики.

Напомним, девушка, чудом выжившая в Днепре, рассказала о своем состоянии сейчас.

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