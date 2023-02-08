24 января бабушка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Полиция города Кривой Рог разыскивает пропавшую без вести 85-летнюю Марию Макогон.

Приметы пропавшей: на вид 75-85 лет, рост 160-165 см, полного телосложения, волосы седые, средней длины.

Особые приметы: передвигается с помощью палки, в очках, имеет сутулость.

Если Вам известна любая информация о местонахождении Марии Макогон, просим сообщить в Криворожское районное управление полиции или по телефонам 102, (067) 568 90 99.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео на котором видно, как представители военкомата якобы "ловят" мужчину на улице.

На опубликованном ролике можно увидеть, как трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским в Днепре.

Один из военных в руке держит бумаги. В сети предполагают, что это были якобы представители военкомата, которые пытались вручить повестку.

Также на видео можно увидеть, как в это время мимо проезжает машина патрульной полиции и останавливается, заметив инцидент, из машины вышли правоохранители.

Напомним, мобилизация продолжается – кто считается пригодным и что на самом деле означает "белый билет".

Ранее сообщалось, что украинцам начали раздавать повестки нового образца.

Также сообщалось об уклонении от мобилизации: кого только оштрафуют, а кому грозит лишение свободы.