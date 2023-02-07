Во время работы днепровские контролеры сталкиваются с разными ситуациями и проблемами.

Об одной такой ситуации сообщает издание Наш Город.

"Некоторое время назад девушка, которую в трамвае №15 оштрафовали за безбилетный проезд, попыталась заплатить штраф с помощью… фальшивой купюры в 500 грн", – рассказывает Даниил Коваленко, старший контролер КП "Днепровский электротранспорт".

Остальные из большой купюры она надеялась получить настоящими гривнями. Однако контролеры обнаружили подлог и стали вызывать полицию. Отчаянная девушка решила не ждать стражей порядка, стремительно выхватила свою фальшивку и мгновенно съела важное доказательство.

Ранее сообщалось, что правоохранители сняли предпринимателя, который на поставке бронежилетов присвоил 6 миллионов гривен.

Как выяснили следователи, руководитель одного из предприятий по снабжению военного снаряжения заключили договор с Закарпатским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Договор был заключен на поставку 350 бронежилетов 4 класса защиты общей стоимостью 6,4 миллиона гривен.

Таким образом, подозреваемый присвоил около 5,9 миллиона гривен из бюджета. Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК.

Напомним, полиция пришла к молодым людям, которые снимали скандальное видео девушками: подробности обысков.

Также сообщалось, что экс-начальнику из Минобороны грозит до 8 лет.

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