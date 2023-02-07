В сети появилось видео на котором видно, как представители военкомата якобы "ловят" мужчину на улице.

На опубликованном ролике можно увидеть, как трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским в Днепре.

Один из военных в руке держит бумаги. В сети предполагают, что это были якобы представители военкомата, которые пытались вручить повестку.

Также на видео можно увидеть, как в это время мимо проезжает машина патрульной полиции и останавливается, заметив инцидент, из машины вышли правоохранители.

В патрульной полиции Днепра отказались комментировать происходящее на видео, кроме того они предложили обратиться к военным, передает "ТСН.ua".

"Патрульный экипаж помог военным", — сказал старший инспектор пресс-службы областного управления патрульной полиции Павел Карманов.

Как и чем патрульные помогли военным в полиции не объяснили.

Важно добавить - инцидент произошел на улице Степана Бандеры (Шмидта), напротив центрального рынка "Озерка", где расположен Центрально-Чечеловский объединенный районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Местный телеграм-канал сообщил "предварительно известно - за мужчиной бежали представители военкомата. Рядом с местом проезжал экипаж патрульной полиции, который заметил бегущего человека. Мужчину остановили для выяснения обстоятельств".

Напомним, мобилизация продолжается – кто считается пригодным и что на самом деле означает "белый билет".

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