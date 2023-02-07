Известно, что 6 февраля около 15:00 15-летняя Маргарита Путиника ушла из дома, где проживала вместе с семьей.
До сих пор она домой не вернулась, сообщили в полиции.
Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы длинные, черные.
Одетая в черный спортивный костюм с капюшоном, темно-зеленый пуховик до колен, белые кроссовки.
Если вы видели подростка или знаете где его местонахождение – сообщите по номеру 096-586-94-41, или на спецлинию 102.
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Ранее сообщалось, что в Горишних Плавнях в ходе конфликта мужчина насильно затянул 13-летнего подростка в машину и вывез в лес в район лесных озер.
Предварительно конфликт произошел из-за того, что дети бросали снежки в авто. По словам водителя, когда он сделал подросткам замечания, те вели себя некорректно. В настоящее время проходит судебно-медицинская экспертиза.
Степень телесных повреждений будет проверена экспертизой.
Прокомментировала пресс-офицер Кременчугского районного управления полиции Анна Васенко.
Напомним, украинцы жалуются на несправедливое распределение электроэнергии.
Также напомним, что появилось продолжение в скандале с пропуском, который начальник патрульной полиции подарил своей девушке.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев ошеломили масштабы хищения продуктов для ВСУ.