На Днепропетровщине ищут 15-летнюю девочку, стало известно, как она выглядит.

Известно, что 6 февраля около 15:00 15-летняя Маргарита Путиника ушла из дома, где проживала вместе с семьей.

До сих пор она домой не вернулась, сообщили в полиции.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы длинные, черные.

Одетая в черный спортивный костюм с капюшоном, темно-зеленый пуховик до колен, белые кроссовки.

Если вы видели подростка или знаете где его местонахождение – сообщите по номеру 096-586-94-41, или на спецлинию 102.

Ранее сообщалось, что в Горишних Плавнях в ходе конфликта мужчина насильно затянул 13-летнего подростка в машину и вывез в лес в район лесных озер.

Предварительно конфликт произошел из-за того, что дети бросали снежки в авто. По словам водителя, когда он сделал подросткам замечания, те вели себя некорректно. В настоящее время проходит судебно-медицинская экспертиза.

Степень телесных повреждений будет проверена экспертизой.

Прокомментировала пресс-офицер Кременчугского районного управления полиции Анна Васенко.

Напомним, украинцы жалуются на несправедливое распределение электроэнергии.

Также напомним, что появилось продолжение в скандале с пропуском, который начальник патрульной полиции подарил своей девушке.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев ошеломили масштабы хищения продуктов для ВСУ.