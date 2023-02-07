"Почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям", - говорила 23-летняя днепрянка Анастасия Швец после того, как ей чудом удалось спастись после попадания российской ракеты в ее дом.
Тогда ее фото на руинах быстро облетело СМИ и соцсети. К сожалению, впоследствии выяснилось, что Настя осталась одна – ее родители погибли.
Также стало известно, что незадолго до страшного 14 января девушка пережила еще одну трагедию – потерю любимого.
39-летний Владислав Митринюк в начале полномасштабного вторжения России в Украину пошел добровольцем на войну, пишет NV. Служил в спецподразделении Kraken – это разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Цифра не окончательная": количество жертв землетрясения растет, люди убегают от падающих зданий
Россия лишилась своей огромной подлодки: как это произошло
Девушка, которая чудом выжила в Днепре, рассказала о своем состоянии сейчас: "Пугают..."
Без отца остались трое детей: история Героя, который имел возможность не идти на фронт
Владисла погиб 10 сентября 2022 года, освобождая Балаклею.
«Влад в мирной жизни занимался перепродажей ножей, обожал фотографировать. После войны мы хотели открыть свое дело. Мечтали пожениться прошлой осенью, сразу после знакомства с родителями», — вспоминает Анастасия.
Влад подарил любимой мягкую игрушку в виде динозавра трицератопса. Именно ее она держала в руках, сидя на развалинах.
«Эта игрушка — одна из немногих оставшихся от Влада вещей. Я была с ней в постели в тот момент. Она как оберег», — рассказала Настя.
Анастасия получает психологическую помощь, но признается, что пока не представляет, как жить после этих потерь.
"Я не жила, а существовала все время, пыталась смириться, что моего храброго Влада, Фотика для побратимов и Котика для меня больше нет... я чувствовала, что он будет меня оберегать.
У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не испытываю кроме большой пустоты внутри", – рассказывала Настя после того, как чудом выжила 14 января еще не зная, что ее родителей уже нет в живых.
Напомним, также Настя рассказала о своем состоянии сейчас.
Кроме того, Politeka.net писала, что за Настю взялись мошенники.