"Почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям", - говорила 23-летняя днепрянка Анастасия Швец после того, как ей чудом удалось спастись после попадания российской ракеты в ее дом.

Тогда ее фото на руинах быстро облетело СМИ и соцсети. К сожалению, впоследствии выяснилось, что Настя осталась одна – ее родители погибли.

Также стало известно, что незадолго до страшного 14 января девушка пережила еще одну трагедию – потерю любимого.

39-летний Владислав Митринюк в начале полномасштабного вторжения России в Украину пошел добровольцем на войну, пишет NV. Служил в спецподразделении Kraken – это разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Владисла погиб 10 сентября 2022 года, освобождая Балаклею.

«Влад в мирной жизни занимался перепродажей ножей, обожал фотографировать. После войны мы хотели открыть свое дело. Мечтали пожениться прошлой осенью, сразу после знакомства с родителями», — вспоминает Анастасия.

Влад подарил любимой мягкую игрушку в виде динозавра трицератопса. Именно ее она держала в руках, сидя на развалинах.

«Эта игрушка — одна из немногих оставшихся от Влада вещей. Я была с ней в постели в тот момент. Она как оберег», — рассказала Настя.

Анастасия получает психологическую помощь, но признается, что пока не представляет, как жить после этих потерь.

"Я не жила, а существовала все время, пыталась смириться, что моего храброго Влада, Фотика для побратимов и Котика для меня больше нет... я чувствовала, что он будет меня оберегать.

У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не испытываю кроме большой пустоты внутри", – рассказывала Настя после того, как чудом выжила 14 января еще не зная, что ее родителей уже нет в живых.

Напомним, также Настя рассказала о своем состоянии сейчас.

Кроме того, Politeka.net писала, что за Настю взялись мошенники.