Как пишет Politeka.net, в Днепр доставили 21-летнего студента, которого достали полуживым из-под завалов после ракетного обстрела в Краматорске. Генеральный директор областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал в своем Фейсбуке, как удалось спасти студента.

Рыженко в публикации отметил, что Дмитрий является студентом харьковского университета радиоэлектроники, где учится на четвертом курсе. Молодой человек отправился к маме в Краматорск. Пока родители были в гостях, в дом попала ракета, в результате чего все погибли. Но Дмитрия и его соседа удалось вытащить из-под завалов.

"В больнице Мечникова вспомнил, что видел бело-желтую вспышку, давление по всему телу, тошнота, ощущение, присыпавшее углем, тяжелую беспросветную тьму. В душе простился с родными, помолился. Потом постарался щебень выплюнуть изо рта, не получилось. Задыхаясь, проглотил", - написал Рыженко.

Также директор отметил, что левую часть тела Дмитрию придавила плита, но он пытался звать на помощь, как мог. Когда студент услышал звуки, мычал, как мог. В больницу его доставили с разбитой головой, сломанным носом и сломанной рукой. После помощи в Краматорске его доставили в больницу им. Мечникова.

"Манипуляции, операции – все позади. Дима готовится к выписке, ждет маму, которая решила для себя, что родила его второй раз", - подытожил Рыженко в публикации.

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