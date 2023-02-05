23-летняя Анастасия Швец, за спасением которой из сооруженного дома в Днепре наблюдала вся Украина, рассказала о своем физическом и психологическом состоянии.

Журналистам NV , состояние своего физического здоровья сейчас Настя описывает словом «удовлетворительно».

Сейчас женщина получает психологическую помощь. Она откровенно говорит, что пока не представляет, как жить после ужасных потерь.

Несколько месяцев назад потеряла на войне своего возлюбленного, погибшего на фронте. А 14 января россияне лишили ее дома не только дома, но и родителей. Анастасия Швец жила с родителями, 46-летними Наталией и Максимом, и домашним любимцем котом Ричардом.

Когда российская ракета прилетела к их многоэтажке, Настя была в своей комнате, а ее мама Наталья и папа Максим находились на кухне. К величайшему сожалению они погибли.

Сейчас Анастасия признается, что ей очень тяжело психологически.

«Пугают громкие звуки, боюсь взрывов, шума авиации», — говорит Анастасия Швец.

Напомним, 14 января во время масштабных обстрелов по Украине российские военные ударили ракетой по многоквартирному дому на Набережной Победы, 118 в Днепре. 46 человек погибли.

Напомним, Тимур и Каролина в одно мгновение потеряли своих родителей - семья только летом переехала в Днепр из Никополя, спасаясь от обстрелов.

Также сообщалось, что мошенники взялись за девушку, чудом выжившую после попадания ракеты в Днепре.

Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.