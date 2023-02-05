По словам мэра Новомосковска Сергея Резника, один из вопросов, который часто поднимается местными во время встреч с ним – это переименование города. Об этом он рассказал во время своего видеообращения на своей странице в Facebook.

"Мы открыли дискуссии, чтобы и жители города, и ученые, и краеведы смогли принять участие в решении проблемы переименования Новомосковска".

Прекрасно понимаю, что кому-то название Новомосковск, особенно приезжим режет ухо. Но мы родились в городе с этим названием, живем здесь, поэтому менять городу имя или нет, должны решить все же именно горожане. Я не хочу узурпировать свои полномочия или полномочия городского совета. Хочу, чтобы высказались все жители города по его названию», – сказал Резник.

По его словам, если большинство выскажется за переименование, начнется второй этап с поиском вариантов нового названия города.

Напомним, в освобожденном от российской армии городе Изюм Харьковской области решили переименовать 19 улиц с целью "дерусификации топонимов".

Согласно распоряжению, которое он изложил в Facebook, принято решение изменить, в частности, такие топонимы:

улица Владимира Высоцкого станет улицей Стива Джобса;

улица Виктора Цоя будет названа в честь украинского музыканта Кузьмы Скрябина;

улица советского военачальника Ивана Черняховского станет Бучанской;

улица Путийная будет переименована в улицу командующего Украинской повстанческой армией (УПА) Романа Шухевича.

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