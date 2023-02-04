Администрация российской Кременки (Калужская область) захотела забрать себе российские и советские памятники, демонтированные в Днепре в прошлом году.

Как передает ДнепроTV , в открытом письме мэру Днепра Борису Филатову администрация города заявила, что его жители якобы заинтересованы в приобретении памятников, в частности Горькому, Чкалову и Пушкину. За это они предлагают "дрова для населения Украины". При этом в тексте используется устаревшее название Днепра – Днепропетровск.

В горсовете Днепра ответили на письмо и предложили обменять памятник Горькому по "курсу" 1 кг статуи на 1000 кг дров. Постамент, известный как "унитаз", предлагают забрать по курсу не ниже 1/1500, ведь унитазы имеют ценность для каждого россиянина.

"Также готовы рассмотреть варианты обмена Горького без унитаза или унитаза без Горького, в зависимости от того, какая именно часть памятника наиболее способна "пробудить национальное самосознание, любовь к своей родине, уважение ее истории и культуры" у жителей вашего муниципального новообразования" , - отметили в горсовете.

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