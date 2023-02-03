В Днепре избили продавца в магазине на улице Каменской, также известно, что вор украл кассу.

Понятно, что сейчас его ищет полиция. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

2 февраля около 16:00 человек забежал в магазин и бросился с кулаками на продавщицу. Ударив женщину по лицу, грабитель забрал всю кассу и скрылся. Сообщается, что в кассе было 15000 грн.

У продавщицы ушиб мягких тканей головы. Медики оказали пострадавшей первую помощь, от госпитализации она отказалась.

На место вызвали полицию. Получив приметы грабителя, полицейские начали поиски злоумышленника.

В магазине камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ограбления.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине ищут свидетелей несчастного случая: злоумышленник скрылся с места. В Никополе просят отозваться свидетелей аварии, во время которой сбили мужчину.

Объявление обнародовано в одной из никопольских групп в Фейсбуке.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Никополе 28 января 2023 около 18:00.

В районе автобусной остановки Некрасова на пешеходном переходе был сбит мужчина. Если вы стали свидетелем этого ДТП, позвоните по телефону, указанном в обьявлении:

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