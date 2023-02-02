Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, трое шантажистов из Днепра в течение длительного времени, угрожая физическим насилием, требовали несуществующие долги у горожан.

В августе 2022 года аферисты сымитировали ДТП со смертельным исходом. Они пообещали скрыть тело будто бы погибшего человека. За это они потребовали у потерпевшего восемь тысяч долларов США. В случае отказа платить угрожали физической расправой ему и родственникам.

При получении второй части «долга», а именно пяти тысяч долларов, все участники организованной группы были задержаны.

В настоящее время их содержат под стражей.

Напомним, в Днепре на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Шинной произошла масштабная авария. По предварительным данным, три легковых автомобиля притерлись друг к другу. В настоящее время на месте работают сотрудники патрульной полиции, выясняют все обстоятельства ДТП.

Из-за аварии движение по перекрестку сильно затруднено, из трех возможных полос занято полторы. Некоторые водители вынуждены объезжать аварию по трамвайным путям.

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