Столкнулись три легковых автомобиля, об этом сообщает "Відкритий".
По предварительным данным, три легковых автомобиля притерлись друг к другу. В настоящее время на месте работают сотрудники патрульной полиции, выясняют все обстоятельства ДТП.
Из-за аварии движение по перекрестку сильно затруднено, из трех возможных полос занято полторы. Некоторые водители вынуждены объезжать аварию по трамвайным путям.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине ищут свидетелей несчастного случая: злоумышленник скрылся с места. В Никополе просят отозваться свидетелей аварии, во время которой сбили мужчину.
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Объявление обнародовано в одной из никопольских групп в Фейсбуке.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Никополе 28 января 2023 около 18:00.
В районе автобусной остановки Некрасова на пешеходном переходе был сбит мужчина. Если вы стали свидетелем этого ДТП, позвоните по телефону, указанном в обьявлении:
Напомним, чуда не произошло - родителей спасенной девушки нашли среди погибших.
Также стало известно о гибели известного тренера - он спешил к жене и ожидавшим его на улице детям, и заскочил ненадолго домой.
Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.