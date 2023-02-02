В Днепре на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Шинной произошла масштабная авария.

Столкнулись три легковых автомобиля, об этом сообщает "Відкритий".

По предварительным данным, три легковых автомобиля притерлись друг к другу. В настоящее время на месте работают сотрудники патрульной полиции, выясняют все обстоятельства ДТП.

Из-за аварии движение по перекрестку сильно затруднено, из трех возможных полос занято полторы. Некоторые водители вынуждены объезжать аварию по трамвайным путям.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине ищут свидетелей несчастного случая: злоумышленник скрылся с места. В Никополе просят отозваться свидетелей аварии, во время которой сбили мужчину.

Объявление обнародовано в одной из никопольских групп в Фейсбуке.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Никополе 28 января 2023 около 18:00.

В районе автобусной остановки Некрасова на пешеходном переходе был сбит мужчина. Если вы стали свидетелем этого ДТП, позвоните по телефону, указанном в обьявлении:

Напомним, чуда не произошло - родителей спасенной девушки нашли среди погибших.

Также стало известно о гибели известного тренера - он спешил к жене и ожидавшим его на улице детям, и заскочил ненадолго домой.

Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.