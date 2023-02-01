В среду, 1 февраля, в Днепре выпал снег. Поэтому на улицах города работает коммунальная техника, которая убирает улицы и обрабатывает дороги противогололедной смесью.

Кроме того, на владельцев бизнесов также возложены обязанности по уборке территории. За нарушение правил благоустройства на граждан могут наложить штрафы. Об этом сообщает инспекция по благоустройству горсовета Днепра.

В горсовете призывают предпринимателей, собственников, арендаторов офисов, учреждений, глав ОСМД своевременно посыпать близлежащие территории песчано-солевой смесью. Для этого можно использовать резервуары с песком вблизи остановок общественного транспорта.

В случае невыполнения этих обязанностей они будут штрафоваться. Штрафы за несвоевременную уборку территории составляют от 340 до 1700 грн. Сумма наказания определяет административная комиссия.

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