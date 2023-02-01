Сегодня днем, 1 февраля, около 14:30, правоохранители Днепра получили сообщение о вооруженном нападении, которое спровоцировало ДТП на улице Яхненковская.
Как сообщает Репортер, прибыв на место происшествия, был обнаружен 18-летний водитель Daewoo Nexia, который сообщил о дорожном конфликте с мужчиной 1994 года рождения за рулем Hyundai Tucson.
По словам последнего, он не предпочел водитель «Daewoo», что стало причиной конфликта.
18-летний водитель Daewoo Nexia пытался догнать Hyundai, чтобы объяснить водителю, как правильно управлять авто, однако тот начал ускоряться. В результате этого разъяренный водитель «Daewoo» произвел около пяти выстрелов из стартового пистолета в направлении вышеуказанного транспортного средства, что привело к столкновению.
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Кроме того, водитель Hyundai сообщил правоохранителям о том, что другой участник ДТП угрожал ему пистолетом в лицо.
Осмотрев оба ТС, никаких повреждений от выстрелов обнаружено не было. Однако в Daewoo был найден предмет похожий на пистолет.
В настоящее время на месте работает СОГ для установления всех обстоятельств происшествия.
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