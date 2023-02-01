Долгинцевский районный суд Кривого Рога признал женщину виновной в возникновении тяжелых осложнений, повлекших смерть ребенка.



Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.



Многодетная жительница Кривого Рога не выполняла родительские обязанности по уходу за ребенком без уважительных причин.

В частности, не обеспечивала ей нормальные бытовые условия проживания и надлежащее питание, не заботилась о здоровье ребенка и его физическом развитии.



Она поздно вызвала скорую помощь, когда ребенок заболел и находился в опасном для жизни состоянии.

Если бы врачи помогли вовремя, то шансы ребенка на выживание составляли 25-75%.



Ситуацию также усугубило то, что ребенок плохо ел.



Комиссия судебно-медицинской экспертизы установила, что причиной смерти ребенка стала дистрофия, которая привела к необратимым процессам в органах и осложнилась двусторонней пневмонией.



Во время досудебного производства женщина безоговорочно признала свою вину и покаялась.



Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, с испытанием испытательным сроком 1 год.

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